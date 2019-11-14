Последние решения старого правительства – за что проголосовали в кабмине Санду

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В четверг члены кабинета министров Майи Санду, после того, как парламентарии проголосовали за вотум недоверия этому правительству, провели свое заседание.

Первым рассматривали кадровый вопрос. Андрей Спыну был освобожден от должности генерального секретаря правительства. С этого поста Спыну ушел по собственному желанию.

"Очень сожалеем по этому поводу, поскольку господин Спыну отлично выполнял свои обязанности", - заявила и.о. премьер-министра Майя Санду после оглашения решения чиновника об уходе с должности.

Также попросили освободить их по собственному желанию от занимаемых постов госсекретари Александр Волок и Ион Додон.

"Хотела бы особо поблагодарить этих специалистов, которые сегодня подали заявления об отставке, за проявленный высокий профессионализм и поддержку, которую они оказали кабинету министров", - заявила и.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Выделение дополнительных бюджетных средств также было на повестке дня кабинета министров. По словам и.о. министра финансов Натальи Гаврилицэ, закон №270 о выплатах зарплат в публичном секторе был принят в спешке без того, чтобы провести фундаментальные расчеты.

"Получилось так, что в бюджете на 2019 год было заложено на 1 миллиард 200 миллионов леев меньше, чем необходимо для внедрения закона. Более того, не было ясно, как бюджетные средства будут распределяться по населенным пунктам. Важно пополнить некоторые местные бюджеты населенных пунктов для того, чтобы там выплачивали зарплаты", - заявила Гаврилицэ.

Это решение правительства, по словам Гаврилицэ, необходимо было принять, чтобы обеспечить выплату зарплат за октябрь и ноябрь в целом ряде населенных пунктов и районов республики.

Таким образом, правительство проголосовало за выделение 444 миллионов леев дополнительно.

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