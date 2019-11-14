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Maia Sandu

Последнее слово Санду - что она заявила своим коллегам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (55)
109720
Sputnik Молдова

Исполняющая обязанности премьер-министра Майя Санду попрощалась со своими коллегами по кабмину, которому парламент выразил вотум недоверия.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В четверг прошло последнее заседание правительства во главе с Майей Санду, которому 63 парламентария выразили вотум недоверия в стенах высшего законодательного органа республики. 

После того, как были приняты последние решения, Майя Санду обратилась с прощальной речью к своим коллегам. 

"Уважаемые коллеги, для меня было честью и удовольствием работать с вами! Вы - чудесная команда, я благодарю вас за это. Спасибо за то, что вы сделали для граждан Молдовы, за то, что нам удавалось работать, как команде. Хочу и на будущее вас попросить работать в интересах граждан, поскольку многое в стране еще необходимо сделать", - заявила Санду. 

И.о. премьера также отметила, что граждане Молдовы должны жить в преуспевающей стране, где господствует справедливость. 

Парламент Молдовы голосами 63 депутатов, социалистов и демократов, 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Кабинет министров 6 ноября объявил о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

 

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Тема:
Смена правительства в Молдове (55)

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Теги:
заявление, Санду, правительство


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