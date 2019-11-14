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Мост в городе Тирасполь, река Днестр

В Тирасполе задумались о судьбе переговоров после политических перемен в Кишиневе

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова

Мнение приднестровской стороны выразил глава внешнеполитического ведомства на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев и руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх обсудили переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем с учетом итогов дискуссий, состоявшихся на Баварской конференции по мерам укрепления доверия в начале ноября.

"Виталий Игнатьев обозначил видение приднестровской стороны относительно приоритетных направлений экспертной работы на ближайший период, включая вопросы межбанковского взаимодействия", - отметили в пресс-службе ведомства.  

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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Собеседники уделили внимание перспективам подписания итогового протокола Братиславского заседания в формате "5+2", а также рассмотрели текущую внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова в контексте необходимости сохранения и увеличения динамики работы на всех уровнях переговорного процесса.

"Вне зависимости от изменений состава правящей коалиции в Молдове мандат политических представителей остается прежним", - подчеркнул Игнатьев.

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья выразил надежду на то, что стороны "не будут терять время в связи с этими процессами".

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Теги:
миссия обсе, переговоры, Приднестровье


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