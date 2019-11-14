Первые заявления премьер-министра Иона Кику – что предпримут в правительстве

Назначенный голосами 62 парламентариев премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал о приоритетах нового кабинета министров и обозначил ряд базовых вопросов, на решение которых чиновники обратят внимание в новом правительстве.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Выйдя к прессе после утверждения депутатами нового состава правительства Молдовы, премьер-министр Ион Кику назвал состав своего кабмина "технократическим" и заявил, что его команда готова взять на себя ответственность за управление страной и решение накопившихся проблем.

"Мы находимся на пороге зимы, нам необходимо продвигать сейчас бюджетную и экономическую политику, нам предстоит убедить депутатов принять бюджет на следующий год. Нам предстоит в сжатые сроки найти дополнительные финансовые средства, чтобы направить их на решение самых острых проблем, с которыми сегодня сталкивается общество", - заявил Кику.

По словам нового премьера, в программе деятельности правительства есть ряд неотложных мер, которые необходимо предпринять для улучшения общественно-экономической ситуации в стране.

Прежде всего, уточнил Кику, это восстановление нормальной деятельности органов центральной публичной власти, министерств и ведомств.

"Нам необходимо обеспечить энергетическую безопасность страны, мы будем продвигать различные социальные проекты и инициативы, в том числе, поступившие от администрации президента, прошлого состава правительства, парламентских фракций. Граждане страны, нуждающиеся в соцпомощи, должны получить их в сжатые сроки", - сказал премьер-министр.

Однако основным приоритетом деятельности нового правительства останется реформирование отрасли юстиции, уточнил глава кабмина. Сейчас правительство, по словам Кику, ограничено во времени, и намерено в очередной раз проконсультироваться по реформе юстиции с Венецианской комиссией, поскольку ее заседание пройдет в начале декабря, а поправки в Закон о прокуратуре надо успеть обсудить до этих временных рамок.

"Если мы не успеем этого сделать, то нам придется отложить внедрение этой реформы до апреля 2020 года. Мы не хотим допустить такого сценария развития событий", - отметил Кику.

По словам главы кабмина, он уверен, что с командой министров-профессионалов, которые не подвержены политическому влиянию, ему удастся добиться внедрения реформ и их успешного проведения.

Как появилось новое правительство

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор".

Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Парламентарии от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

В результате глава государства в среду вечером предложил кандидата в премьеры. Им стал Ион Кику, который, в свою очередь, попросил парламент в приоритетном порядке рассмотреть программу и состав нового кабмина.

Депутаты на заседании в четверг утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику. Это решение поддержали 62 парламентария, представляющие фракции демократов и социалистов.

В кабмин Кику вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

© Sputnik / Moldova Новый состав правительства Молдовы ф

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