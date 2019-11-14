Ион Кику рассказал, почему "история успеха" превратилась в "историю кошмара"

Новый глава молдавского кабинета министров Ион Кику расставил точки над "i" в вопросе выстраивания отношений с западными внешними партнерами и кредиторами республики.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Выйдя к прессе после утверждения депутатами нового состава правительства Молдовы, премьер-министр Ион Кику назвал состав своего кабмина "технократическим" и заявил, что его команда готова взять на себя ответственность за управление страной и решение накопившихся проблем.

Говоря о выстраивании внешнеполитических отношений, новый премьер-министр страны отметил, что выстраивание связей с ЕС "останется приоритетной работой правительства", в том числе и по вопросу предоставления финансовой помощи республике из-за рубежа.

"Мы продемонстрировали желание воплощать положения Соглашения об ассоциации с ЕС, интенсифицировать свои отношения с Евросоюзом. Но с 2010 года предыдущие правительства показывали неуважительное отношение к нашим партнерам. Страна имела полную поддержку наших партнеров, но всякий раз их обманывала. Фактически "история успеха", о которой много раз говорили в период 2010-2014 годов, превратилась в "историю кошмара", - заявил премьер. © Sputnik / Rodion Proca Первые заявления премьер-министра Иона Кику – что предпримут в правительстве

Кику уверен, что Молдова нуждается в поддержке Евросоюза, в первую очередь, во внедрении реформ, а также в вопросе предоставления правительству республики финансовой помощи.

"Все зависит от того, будет ли господствовать взаимное уважение с нашей стороны к Евросоюзу, и поймут ли они, какие политические события происходят у нас сегодня", - отметил Кику.

Коснулся молдавский премьер и вопроса сотрудничества с Международным валютным фондом и пересмотра некоторых положений с этой кредитной организацией. Кику подчеркнул, что выстраивание отношений с МВФ должно проходить с соблюдением национальных интересов Молдовы и ее граждан.

"Молдова неоднократно получала помощь от этой организации для проведения реформ. В разное время были правительства, которые получали эту помощь. Летом нынешнего года, когда обсуждался новый меморандум с миссией МВФ, молдавской стороной были допущены некоторые ошибки, которые, по моему мнению, являются губительными для экономической стратегии страны, затрагивают такой базовый для нас сектор как туризм", - уточнил премьер-министр.

Кику добавил, что нынешняя программа сотрудничества Молдовы с МВФ заканчивается 31 марта 2020 года. До тех пор правительство будет обсуждать вопросы дальнейшей кооперации с этой кредитной организацией, ставя во главу угла дискуссий национальные интересы граждан и бизнес-сообщества, подытожил Кику.

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