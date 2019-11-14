Правительство Молдовы принесло присягу: что сказал новый премьер

В пятницу, 15 ноября, пройдет первое заседание нового кабинета министров Молдовы, на котором будет присутствовать и глава государства.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Члены нового правительства Молдовы в четверг принесли присягу в присутствии президента Молдовы Игоря Додона и спикера Зинаиды Гречаной.

Принятие присяги Ионом Кику © Sputnik / Rodion Proca

Принятие присяги членами нового правительства Молдовы © Sputnik / Rodion Proca

Игорь Додон © Sputnik / Rodion Proca

Принятие присяги Ионом Кику © Sputnik / Rodion Proca 1 / 4 © Sputnik / Rodion Proca Принятие присяги Ионом Кику

"Клянусь прилагать все силы для процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", - такую клятву произнесли все члены нового кабмина.

Новый премьер заявил журналистам, что уже в пятницу пройдет первое заседание правительства в новом составе.

В нем также примет участие глава государства.

"Сегодня Молдова получила новое правительство технократов, которое настроено на решение проблем граждан страны. У нас есть необходимый потенциал и настрой, чтобы справиться с поставленными задачами", - сказал после принятия присяги Кику.

Глава кабмина также поблагодарил парламент страны, одобривший программу и состав нового правительства.

"Отмечу, что главные действия совпадают с рекомендациями и списком, представленным президентом... Сегодня у нас есть редчайшая возможность, когда исполнительная, законодательная власть и администрация президента имеют одну точку зрения. Мы намерены исполнять свою работу, как пообещали в клятве", - сказал Кику.

Новый глава правительства уверен, что есть возможность решить существующие проблемы в интересах общества.

Кто вошел в состав нового кабмина

Парламент страны 62 голосами депутатов в четверг утвердил новое правительство во главе с Ионом Кику.

В кабмин вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

© Sputnik / Moldova Новый состав правительства Молдовы ф

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK