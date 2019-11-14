Додон выдал новому кабмину "дорожную карту": акцент на социальных проблемах

Как отметил президент, за спиной правительства самая большая поддержка - как со стороны главы государства, так и со стороны 62 поддержавших его депутатов.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Поздравив членов кабинета министров с получением вотума доверия и принятием присяги, президент Молдовы Игорь Додон отметил, что после пяти месяцев импровизации и тотальной неэффективности теперь есть надежда на плодотворную работу правительства.

"С 2001 года за это правительство проголосовало самое большое число депутатов", - подчеркнул глава государства.

Хотя у кабмина нет поддержки парламентского большинства, ему предстоит сконцентрироваться на решении социальных проблем граждан.

"На практике выдвигаю вам "дорожную карту", на основе которой нужно двигаться", - сказал Додон.

Одна из главных задач - рост доходов граждан: "Бюджет пока не позволяет сразу увеличить зарплаты и пенсии, но эффективное управление может обеспечить постепенный рост".

Тарифы и цены – серьезная ноша для граждан: "Есть ситуации, когда они увеличены искусственно. Нужно остановить превышение полномочий, устранить контрабанду и монополии".

Безопасность граждан: "Преступность постоянно растет, ежедневно люди гибнут на дорогах. Прошу, чтобы в короткие сроки патрули карабинеров вернулись на улицы".

Коррупция и превышение полномочий: "Здесь предстоит серьезная задача по реформе юстиции. До сих пор было много разговоров, но ничего не сделано. Молдова получила серьезную критику Венецианской комиссии. В срочном порядке нужно пересмотреть проект реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

По словам президента, образование и медицинские услуги должны занимать важно место в работе правительства, оно призвано создать лучшие условия.

"Плохие дороги вредят не только комфорту граждан, но и их безопасности. В последние месяцы не сделано почти ничего для ремонта дорог. Сразу по окончании зимы нужно начать процесс реконструкции трасс. С марта страна должна превратиться в строительную площадку", - добавил Додон.

Президент уверен, что особое внимание нужно уделить росту доходов и привлечению инвесторов, исключить уклонение от уплаты налогов, развивать конкурентоспособную среду.

Коснувшись внешней политики, глава государства заявил, что она должна быть взвешенной, ориентированной как на внедрение соглашения об ассоциациис ЕС, так и на восстановление стратегических отношений с Россией и США. Это два приоритета правительства.

Кроме того, сейчас нужно как можно скорее консолидировать отношения со стратегическими партнерами и с соседями – Румынией и Украиной. В работе по всем направлениям надо основываться на национальных интересах.

"Хочу предупредить каждого члена правительства, что они будут находиться в должности только пока будут регистрировать прогресс. Никто не сохранит место, если не будет эффективности. Работу нужно начинать незамедлительно. При значительном прогрессе вы можете рассчитывать на поддержку президента", - заключил Додон.

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