Василий Шова возвращается на работу в аппарат президента Молдовы

До этого Василий Шова занимал пост вице-премьера по реинтеграции страны, теперь он вернется на должность советника главы государства по вопросам приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. О возвращении Василия Шовы на работу в аппарат президента сообщил Игорь Додон в эфире одного из телеканалов.

Кроме работы в области приднестровского урегулирования, по словам президента Молдовы, Шова также будет выполнять и обязанности советника президента по вопросам внутренней политики.

Как заявил Игорь Додон, Василий Шова мог остаться на посту вице-премьера в правительстве Иона Кику, однако он сделал выбор и вернулся на работу в аппарат главы государства.

Члены нового правительства Молдовы в четверг принесли присягу в присутствии президента Молдовы Игоря Додона и спикера Зинаиды Гречаной.

Ион Кику отметил после церемонии, что Молдова получила новое правительство технократов, которое настроено на решение проблем граждан страны.

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