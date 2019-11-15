Игорь Додон встретился с премьером и кабинетом министров

Глава государства Игорь Додон во время встречи подчеркнул, что правительство Иона Кику первое за 20 лет, которое было создано без парламентского большинства.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Утром в пятницу, 15 ноября, президент Молдовы Игорь Додон встретился в Доме правительства с премьером и новыми министрами.

Глава государства во время встречи подчеркнул, что правительство Иона Кику первое за 20 лет, которое создано без парламентского большинства, и первый с 2001 года кабинет министров, получивший рекордное число голосов депутатов Парламента.

"Вчера я обнародовал дорожную карту и попросил министров изучить ее и как можно скорее выступить с конкретными предложениями. Есть несколько вопросов, нуждающихся в срочном обсуждении, и я предложил вынести их на заседание Высшего совета безопасности на следующей неделе. Это реформа юстиции, подготовка к отопительному сезону и поставки природного газа, безопасность граждан и уровень преступности", - заявил Додон.

Игорь Додон призвал министров "общаться с людьми как минимум раз в неделю".

Президент заверил министров в том, что президент и депутаты, проголосовавшие в парламенте за вотум доверия, окажут им необходимую поддержку для эффективной работы.

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