Президент представил коллективам трех министерств новых руководителей

Президент лично представил министров экономики и инфраструктуры, юстиции, иностранных дел и европейской интеграции.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон представил в пятницу, 15 ноября, коллективам трех министерств их новых руководителей. Это - Анатол Усатый, министр экономики и инфраструктуры; Фадей Нагачевский, министр юстиции; Аурелиу Чокой, министр иностранных дел и европейской интеграции.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Поздравил как новых министров, так и сотрудников ведомств по случаю начала нового важного этапа для нашей страны. Пожелал им успехов в работе с целью достижения новых результатов, которые приведут к улучшению жизни граждан", - написал Игорь Додон.

Утром в пятницу Игорь Додон встретился в Доме правительства с премьер-министром и новыми министрами.

Глава государства во время встречи подчеркнул, что правительство Иона Кику - первое за 20 лет, созданное без парламентского большинства, и первый с 2001 года кабинет министров, получивший рекордное число голосов депутатов Парламента.

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