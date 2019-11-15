Партии Санду и Нэстасе создали отдельные фракции в мунсовете Кишинева

Советники от партии Майи Санду отказались образовать единую фракцию с советниками партии Андрея Нэстасе.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Партии блока ACUM создали отдельные фракции в муниципальном совета Кишинева. Об этом представители Партии действия и солидарности (PAS) Майи Санду и партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе заявили на учредительном заседании мунсовета.

Советники от партии DA заявили, что сожалеют об отказе своих коллег из PAS создать единую фракцию.

"Мы сожалеем о решении наших коллег из фракции PAS не оставаться в команде. Вместе с коллегами мы решили учредить фракцию блока ACUM, "Платформа DA" - в составе десяти советников. В качестве председателя фракции мы избрали Андрея Нэстасе", - заявил представитель DA на учредительном заседании муниципального совета Кишинева.

Во фракцию PAS вошли девять советников, главой фракции они выбрали Василе Грэдинару.

Утром в пятницу в столичной примэрии начал работу новый состав муниципального совета Кишинева.

В новом составе совета 51 муниципальный советник.

Самая большая фракция в совете у Партии социалистов, 22 советника. На втором месте по численности — фракция DA (10 советников), на третьем - фракция PAS (9 человек). У Либеральной партии - три советника, по два члена совета от Демократической партии (ДПМ) и партии "Шор". По одному советнику - у общественно-политического движения "Новая сила", Партии национального единства и Партии коммунистов.

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