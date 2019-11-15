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Александр Фленкя

Кто такой Александру Фленкя, новый вице-премьер по реинтеграции

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (59)
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Sputnik Молдова

До назначения на этот пост в кабинете министров Иона Кику, Фленкя руководил Бюро политик по реинтеграции в правительстве Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Руководить процессом приднестровского урегулирования со стороны правительства Республики Молдова будет Александру Фленкя, занявший пост вице-премьер-министра по реинтеграции.

Флаги в городе Тирасполь на центральной площади
© Sputnik / Irina Leahova
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До назначения на пост в кабинете министров Иона Кику Александру Фленкя руководил Бюро политик по реинтеграции в правительстве Молдовы.

Ранее он занимал должность советника в миссии ОБСЕ в Молдове, также работал в миссии ПРООН в Молдове. 

В 2018 году был награжден Игорем Додоном медалью "Meritul Civic".  

Ранее пост вице-премьер-министра по реинтеграции занимал Василий Шова, который вернулся на должность советника главы государства по вопросам приднестровского урегулирования.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (59)

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Теги:
приднестровское урегулирование


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