Кто такой Александру Фленкя, новый вице-премьер по реинтеграции

До назначения на этот пост в кабинете министров Иона Кику, Фленкя руководил Бюро политик по реинтеграции в правительстве Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Руководить процессом приднестровского урегулирования со стороны правительства Республики Молдова будет Александру Фленкя, занявший пост вице-премьер-министра по реинтеграции.

До назначения на пост в кабинете министров Иона Кику Александру Фленкя руководил Бюро политик по реинтеграции в правительстве Молдовы.

Ранее он занимал должность советника в миссии ОБСЕ в Молдове, также работал в миссии ПРООН в Молдове.

В 2018 году был награжден Игорем Додоном медалью "Meritul Civic".

Ранее пост вице-премьер-министра по реинтеграции занимал Василий Шова, который вернулся на должность советника главы государства по вопросам приднестровского урегулирования.

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