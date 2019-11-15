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Здание парламента

Михаил Пачу займет место Иона Чебана в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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19 0 0
Sputnik Молдова

Депутатское кресло осталось вакантным после того, как Ион Чебан подал добровольно сложил свой мандат.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня, 15 ноября, парламентский мандат Михаила Пачу. Кресло депутата осталось вакантным после того, как Ион Чебан подал прошение о прекращении полномочий члена высшего законодательного собрания, будучи избранным мэром Кишинева.

Пять из шести членов ЦИК, присутствовавших на сегодняшнем заседании, проголосовали за утверждение мандата Пачу. Один участник воздержался от голосования.

Михаил Пачу - бизнесмен из села Бравичены Оргеевского района. В 2017 году президент Молдовы Игорь Додон наградил его орденом "Gloria Muncii".

В четверг, 14 ноября, парламент Молдовы утвердил отставку депутата и вице-спикера Иона Чебана, который в результате второго тура местных выборов стал генеральным примаром Кишинева.

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Теги:
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