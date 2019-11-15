Михаил Пачу займет место Иона Чебана в парламенте

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня, 15 ноября, парламентский мандат Михаила Пачу. Кресло депутата осталось вакантным после того, как Ион Чебан подал прошение о прекращении полномочий члена высшего законодательного собрания, будучи избранным мэром Кишинева.

Михаил Пачу - бизнесмен из села Бравичены Оргеевского района. В 2017 году президент Молдовы Игорь Додон наградил его орденом "Gloria Muncii".

В четверг, 14 ноября, парламент Молдовы утвердил отставку депутата и вице-спикера Иона Чебана, который в результате второго тура местных выборов стал генеральным примаром Кишинева.

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