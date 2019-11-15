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Ион Кику

Ион Кику встретился с послами и рассказал о приоритетах внешней политики РМ

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

Глава молдавского кабмина Ион Кику в пятницу провел встречу с аккредитованными в Кишиневе дипломатами, заявив что свою главную задачу молдавские власти видят в том, чтобы проводить взвешенную внешнюю политику.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел рабочую встречу с главами ряда дипмиссий, аккредитованных в Молдове, чтобы провести "диалог в начале мандата правительства". 

В ходе беседы глава кабмина подчеркнул, что правительство будет стараться обеспечивать взвешенную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами республики, однако более сконцентрируется на решении внутренних проблем страны.

Однако Кику отметил, что новый кабинет министров будет реализовывать реформы, оговоренные в Соглашении об Ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом.

Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первое заседание правительства Кику было отменено

"Правительство постарается действовать в соответствии с планом действий, оговоренном в Соглашении об ассоциации. Отношения с Европейским Союзом и имплементация положений этого документа остается приоритетной задачей правительства. Наши действия по продвижению реформ будут протекать в соответствии с национальным законодательством, с учетом мнений консультантов из Венецианской комиссии, ОБСЕ, ЕС", - уточнил Кику. 

Правительство, руководимое Ионом Кику, было приведено к присяге 14 ноября голосами парламентариев от парламентский фракций Партии социалистов и Демократической партии.

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Теги:
геополитика, послы, Ион Кику, премьер


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