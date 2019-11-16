В Приднестровье российский сенатор обсудил межпарламентское сотрудничество

В Тирасполе побывал с визитом член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Баир Жамсуев.

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. На встрече гостя с главой регионального законодательного собрания Александром Коршуновым обсуждался вопрос межпарламентского сотрудничества. Как рассказали в парламентской пресс-службе, сенатор прибыл в Приднестровье для участия в конференции соотечественников.

"Мы выступаем за укрепление межпарламентского сотрудничества. Это направление перспективное и многогранное. Оно позволит решить те проблемы, которые ставят перед депутатами их избиратели", – отметил Баир Жамсуев.

Он отметил, что такого рода диалоги, консультации носят постоянный характер. С руководством региона на регулярной основе встречается глава профильного комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Ранее он неоднократно посещал Тирасполь.

"Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Приднестровье, хорошо знакомы с тем, что волнует и беспокоит жителей региона. Это, прежде всего, возможность принятия приднестровцами гражданства Российской Федерации", - отметил Жамсуев.

Как пояснил российский сенатор, на законодательном уровне уже немало сделано для того, чтобы соотечественники могли принять российское гражданство в упрощенном порядке, в том числе и не отказываясь от гражданства другого иностранного государства.

"Для нас важно и ценно мнение российских коллег, их поддержка. У нас давние исторические, культурные, гуманитарные, социальные, экономические связи", – констатировал Коршунов.

Приднестровские парламентарии обсудили с представителями России возможные варианты продолжения сотрудничества в экономике, в частности, конкретные вопросы, связанные с российской помощью в реконструкции мелиоративной системы Приднестровья, привлечением инвесторов в различные секторы приднестровской экономики.

Также был поднят вопрос о повышении квалификации приднестровских учителей и преподавателей на курсах в России, о необходимости увеличения количества бюджетных мест для студентов из Приднестровья, изъявивших желание учиться в России.

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