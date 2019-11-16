Как прокомментировали в Европарламенте приход к власти правительства Кику

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Румынский европарламентарий Драгош Тудораке, который выступает докладчиком по Молдове в Европарламенте (ЕП), прокомментировал в социальных сетях смену кабмина в РМ.
"Есть утвержденное правительство и страна управляется. Но, надеюсь, что этот кабмин подтвердит проевропейский путь и продолжит реформы, начатые при Майе Санду", - написал Тудораке на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, что Молдова пользуется полной поддержкой со стороны Брюсселя на европейском пути, однако, "как и в случае с Румынией 20-летней давности, важны реальные усилия и существенные реформы".
По его мнению, "игра в политику или правление, в которой игнорируются стабильность и продолжение четкой линии, направленной на то, чтобы получить доверие западных партнеров, не обойдется без последствий".
"В качестве докладчика Европарламента по Республике Молдова я внимательно следил за кризисом и в ближайшее время совершу визит, чтобы на месте увидеть, как мы можем оказать последовательную помощь", - отметил Тудораке.
Брутер: внешние партнеры не ответственны за уровень жизни молдавских граждан>>>
Позднее он опубликовал еще пост, в котором уточнил, что "принимая во внимание суверенные решения европейского государства, каким является Республика Молдова, у меня большие оговорки по поводу резкой смены правительства во главе с Майей Санду, которое объединилось с европейскими и международными партнерами в столь необходимом процессе реформ для Молдовы и ее граждан".
"Жду от нового правительства четких доказательств относительно европейского пути этой страны. Только факты и конкретные политические действия для продолжения реформ, начатых правительством Санду, могут убедить меня", - сказал Тудораке.
В четверг, 14 ноября, парламент программу и состав правительства под руководством Иона Кику. За новый кабинет министров проголосовали 62 депутата от социалистов и демократов. В тот же день министры приняли присягу. Глава государства призвал членов кабинета Кику немедленно приступить к работе и доказать свою эффективность.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK