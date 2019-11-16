Как прокомментировали в Европарламенте приход к власти правительства Кику

Докладчик Европейского парламента по Республике Молдова внимательно следил за политическим кризисом в стране и совершит в ближайшее время визит в Кишинев.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Румынский европарламентарий Драгош Тудораке, который выступает докладчиком по Молдове в Европарламенте (ЕП), прокомментировал в социальных сетях смену кабмина в РМ.

"Есть утвержденное правительство и страна управляется. Но, надеюсь, что этот кабмин подтвердит проевропейский путь и продолжит реформы, начатые при Майе Санду", - написал Тудораке на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что Молдова пользуется полной поддержкой со стороны Брюсселя на европейском пути, однако, "как и в случае с Румынией 20-летней давности, важны реальные усилия и существенные реформы".

По его мнению, "игра в политику или правление, в которой игнорируются стабильность и продолжение четкой линии, направленной на то, чтобы получить доверие западных партнеров, не обойдется без последствий".

"В качестве докладчика Европарламента по Республике Молдова я внимательно следил за кризисом и в ближайшее время совершу визит, чтобы на месте увидеть, как мы можем оказать последовательную помощь", - отметил Тудораке.

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Позднее он опубликовал еще пост, в котором уточнил, что "принимая во внимание суверенные решения европейского государства, каким является Республика Молдова, у меня большие оговорки по поводу резкой смены правительства во главе с Майей Санду, которое объединилось с европейскими и международными партнерами в столь необходимом процессе реформ для Молдовы и ее граждан".

"Жду от нового правительства четких доказательств относительно европейского пути этой страны. Только факты и конкретные политические действия для продолжения реформ, начатых правительством Санду, могут убедить меня", - сказал Тудораке.

В четверг, 14 ноября, парламент программу и состав правительства под руководством Иона Кику. За новый кабинет министров проголосовали 62 депутата от социалистов и демократов. В тот же день министры приняли присягу. Глава государства призвал членов кабинета Кику немедленно приступить к работе и доказать свою эффективность.

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