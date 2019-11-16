Подвижки в блоке ACUM: что не поделили Санду и Нэстасе

Разлад или своеобразная стратегия: члены блока ACUM высказались по поводу разделения на две фракции в муниципальном совете Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Первое после выборов заседание муниципального совета Кишинева не обошлось без сюрпризов – партии PAS и DA, которые входят в блок ACUM и шли рука об руку в электоральной кампании за пост примара Кишинева, создали отдельные фракции.

Лидер партии "Платформа "DA" Андрей Нэстасе в комментариях прессе на заседании мунсовета заявил, что до последнего надеялся на формирования одной группы в муниципальном совете.

"Платформа "DA" настаивала и считает, что лучшим решением для нас всех было бы оставаться единой группой блока ACUM", - сказал Нэстасе, которого избрали председателем фракции DA.

Вице-спикер парламента, замглавы DA Александр Слусарь сравнил разделение блока ACUM в мунсовете с аналогичной ситуацией в парламенте. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень сожалею о разделении блока ACUM в муниципальном совете. Повторяется ситуация как в парламенте. Тогда это принесло вред делу. Платформа DA и тогда и сейчас делала все возможное для сохранения единства. Но, возможно, это такая стратегия наших коллег из PAS. Мы приняли к сведению их позицию", - отметил Слусарь.

Экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду внесла ясность по поводу разделения блока на две фракции в мунсовете.

Глава PAS не допускает возможности того, что руководимое ею политформирование согласится на должность вице-примара, которую может предложить примар Кишинева Ион Чебан.

"Встречусь со своими коллегами. За последние дни у нас не было времени обсуждать этот вопрос, но я понимаю, что этого не будет", - сказала Санду.

Ее позицию по поводу разделения блока ACUM на две фракции подтвердил и депутат от фракции PAS Дан Перчун.

"Мы две отдельные партии, и абсолютно нормально, чтобы у каждой была своя собственная фракция, инициативы и идеи. Пока мы не объединились, я не вижу логики создания одной - единственной фракции. Мы будем сотрудничать точно так же, как мы сотрудничали до сих пор", - сказал он.

Утром в пятницу в столичной примэрии начал работу новый состав муниципального совета Кишинева.

В новом составе совета 51 муниципальный советник.

Самая большая фракция в совете у Партии социалистов - 22 советника. На втором месте по численности — фракция DA (10 советников), на третьем - фракция PAS (9 человек). У Либеральной партии - три советника, по два члена совета от Демократической партии (ДПМ) и партии "Шор". По одному советнику - у общественно-политического движения "Новая сила", Партии национального единства и Партии коммунистов.

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