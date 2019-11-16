Первый визит премьера Иона Кику: Москва, Бухарест или Брюссель

Политические аналитики уверены, что в первую очередь новый глава кабинета министров должен сконцентрироваться на решении насущных проблем Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik, Татьяна Чеботарь. После того, как было утверждено правительство под руководством Иона Кику, многие задаются вопросом, куда совершит свой первый официальный зарубежный визит глава нового кабинета министров.

Перед тем, как возглавить правительство, Кику занимал пост советника президента Игоря Додона, а до этого руководил министерством финансов в команде проевропейского кабмина демократа Павла Филипа.

Политолог Виктор Степанюк в комментарии радиостудии Sputnik выразил мнение, что первый официальный зарубежный визит нового премьера должен состояться в Москву.

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"Есть три проблемы, которые нужно решить с Москвой. Поэтому визит в Россию необходим. Вместе с этим премьер не должен забывать и о соседях. Ему необходимо отправиться в Киев, Бухарест и Брюссель", - считает Степанюк.

Перед новым главой кабмина стоит задача найти баланс между Востоком и Западом и решить много проблем, заявил радиостудии Sputnik политический аналитик Роман Михэеш.

"Премьеру предстоит срочно решить серьезные проблемы. Поставки природного газа – это необходимо обсуждать с Москвой, Брюсселем и Киевом. Кику должен понять один момент – любое решение должно обсуждаться с ДПМ и ПСРМ", - отметил Михэеш.

Демократы, которые поддержали вотум доверия правительству под руководством Иона Кику, утверждают, что не столь важно, куда именно глава кабмина совершит свой первый официальный зарубежный визит, сколько решение приоритетных проблем в повестке республики.

"Учитываются абсолютно все шаги, которые будут предприняты. Важно изначально навести порядок в министерствах, в Республике Молдова, а если граждане почувствуют положительные изменения, тогда не будет иметь значения, куда господин Кику совершит свой первый визит – на Восток или на Запад", - сказал депутат-демократ Евгений Никифорчук.

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Депутат от фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак полагает, что необходимо было бы совершить первый официальный визит в Москву, поскольку есть важные вопросы, которые необходимо срочно решать. Речь идет не только о поставках газа, но и о ситуации с транспортными компаниями, которые занимаются экспортными поставками в Россию.

"Считаю приоритетным даже в срочном порядке, чтобы первый визит премьера Иона Кику состоялся именно в Москву", - сказал Новак.

Первый визит экс-глава кабмина Майи Санду совершила в Бухарест, как и предшествовавший ей руководитель правительства демократ Павел Филип.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов".

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Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.

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