Республиканский совет ПСРМ посетил Додон: о чем он говорил с социалистами

Глава республики подчеркнул, что Молдова на этой неделе вошла в принципиально новый период развития благодаря утверждению нового правительства, а также обратил внимание на необходимость решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются граждане страны.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В субботу состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). На встрече присутствовал и президент страны Игорь Додон, который до избрания на пост главы республики руководил этим политформированием.

По его мнению, Партия социалистов - единая команда и у нее есть все шансы изменить дела в районах страны к лучшему.

"Поздравил всех присутствующих с получением очень хороших результатов на всеобщих местных выборах 20 октября и 3 ноября этого года. Пожелал успехов всем председателям районов, мэрам, муниципальным, районным и местным советникам, избранным по спискам ПСРМ", - отметил президент.

Также, как сообщил глава республики, обсуждалась и ситуация на национальном уровне.

Глава республики также подчеркнул, что "Молдова на этой неделе вошла в принципиально новый период развития благодаря утверждению нового правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику".

"Напомнил присутствующим, что граждане Молдовы ожидают позитивных результатов от власти, в связи с чем нам нужно приложить все усилия для улучшения ситуации в стране. Говоря о ближайших задачах и о планах социально-экономического развития на 2020 год, я заверил членов политформирования в том, что у нас есть все шансы превратить республику в одну большую строительную площадку, где будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, благодаря которым мы обеспечим экономический рост", - отметил Додон.

Он заявил, что попросил членов команды не впадать в эйфорию, поскольку оценка их деятельности будет сделана на основании конкретных результатов, а не лозунгов".

"Призвал каждого мэра и советника незамедлительно приступить к работе с целью выполнения поставленных задач", - заключил президент.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов".

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Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.

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