Что думают в мире о новом правительстве Молдовы под руководством Кику

Российские и европейские политики поздравили Иона Кику со вступлением в должность главы кабинете министров.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Глава молдавского кабмина Ион Кику принимает поздравления в связи с назначением на пост премьера.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов".

Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.

Новое молдавское правительство – поражение или выигрыш Додона?>>>

Отношения между Москвой и Кишиневом

С назначением его поздравил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдовы. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

В пресс-службе молдавского кабмина отметили, "глава правительства из Москвы выразил уверенность, что работа премьера Кику и кабинет министров под его руководством будут способствовать развитию конструктивного диалога между двумя странами".

"Что касается двустороннего сотрудничества, то накопилось довольно много тем национального значения, прояснение которых способно определить важный прогресс в социальной и экономической областях", - отметили в правительстве.

Помощь Молдове от ЕБРР

Кику получил поздравления и со стороны главы Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти.

"В послании председатель ЕБРР заверил, что ведомство останется надежным партнером в поддержке экономического развития в Молдове, в том числе поможет в привлечении прямых инвестиций", - отметили в правительстве.

Кроме того, премьера пригласили на саммит Восточного партнерства, который состоится в Лондоне 22 ноября.

Как прокомментировали в Европарламенте приход к власти правительства Кику>>>

"Председатель ЕБРР выразил уверенность, что вместе с правительством Республики Молдова может быть улучшен инвестиционный климат и повысится интерес инвесторов к республике", - добавили в пресс-службе.

Молдавско-словацкие отношения

Посол Словакии в Молдове Душан Дахо также направил поздравления Кику. Дипломат дал высокую оценку молдавско-словацким отношениям и выразил уверенность в том, что с назначением Кику на пост председателя правительства развитие двустороннего сотрудничества будет вестись по всем направлениям.

Словацкий дипломат пожелал премьер-министру успехов на ответственном посту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK