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Андрей Нэстасе проголосовал во втором туре местных выборов

В Платформе DA заявили об изменениях: в партии произошли перестановки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

О кадровых передвижениях в политформировании рассказал лидер партии Андрей Нэстасе по итогам заседания национального политического совета "Платформы "DA".

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В партии "Платформа "DA" (входящей в блок ACUM) изменения - пост вице-председателя политформирования занял депутат Игорь Мунтяну. Об этом заявил лидер DA Андрей Нэстасе в воскресенье по итогам заседания национального политического совета партии.

"Было принято решение избрать на пост вице-председателя "Платформы DA" Игоря Мунтяну, бывшего посла нашей страны в США, а сейчас депутата парламента Республики Молдова от блока ACUM", - сказал Нэстасе.

На этом посту выдвиженец сменил Станилава Павловского, который был министром юстиции в правительстве под руководством Майи Санду. Правда, пробыл он в этой должности всего несколько недель и подал в отставку по собственному желанию.

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