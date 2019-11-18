Политическая ретроспектива недели: что ждет Молдову дальше

Отставка правительства, утверждение нового кабмина, задачи перед новым премьером и возможные сценарии развития событий. Обо всем этом читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Прошедшая неделя, кажется, войдет в политическую историю Молдовы. Всего за несколько дней сменился один состав кабинета министров на другой. Что произошло, и как могут развиваться события дальше, читайте в обзоре Sputnik.

Политическая ретроспектива

Коалиция социалистов и блока ACUM (в него входят партии PAS и DA) дала трещину спустя 5 месяцев после ее образования – парламент выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. Произошло это во вторник, 12 ноября. Инициаторами отставки кабинета министров стали социалисты. Партнеры по коалиции - ПСРМ и блок ACUM - не нашли компромисс по изменению процедуры избрания генпрокурора. Поддержали социалистов в вотуме недоверия демократы. Всего за это решение проголосовало 63 депутата.

В среду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями парламентских фракций, которые не привели к какому-либо результату. Социалисты тогда заявили, что открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивали, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы объявили, что участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. А депутаты от Партии "Шор" отметили, что останутся в оппозиции.

Хроника молдавской политики: новый кризис и перспективы его решения>>> © Sputnik / Miroslav Rotari Последнее слово Санду - что она заявила своим коллегам

В тот же вечер глава республики объявил, что предлагает парламенту на рассмотрение кандидатуру Иона Кику на пост премьера. В четверг социалисты и демократы 62 голосами одобрили назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.

К слову, парламентское большинство и кабмин Санду утвердили только в июне спустя несколько месяцев после февральских выборов в высший законодательный орган. После создания альянса пало кабмин демократов, а их лидер Владимир Плахотнюк пустился в бега. За пять месяцев правительство Санду запомнилось многочисленными отставками и несостоявшимися конкурсами на госпосты.

Почему демократы голосовали вместе с социалистами

Вклад Демократической партии в отставку правительства под руководством Майи Санду и утверждении кабмина Иона Кику не случайный. Применив такую стратегию, демократы просто затягивают время, чтобы укрепить свои позиции и вернуть свои силы. Такого мнения придерживается политолог Игорь Волницкий.

"С точки зрения политической тактики позиционирование ДПМ оправдано. Демократам нужно время, чтобы восстановить свои позиции, и они уже делают это. Не стоит забывать и то, что Демпартия – довольно опытный политический игрок, который знает, как найти свой интерес, когда это уместно, и поставить его во главе угла", - сказал Волницкий в комментарии радиостудии Sputnik.

Аналитик не исключил, что в 2020 году Демпартия станет еще более важным игроком, чем сегодня. "Блок ACUM будет разрываться от желания отомстить социалистам за то, что произошло с правительством Санду. В блоке ACUM будут искать возможности, чтобы отправить в отставку правительство Кику, чтобы взять реванш и вернуться к власти", - отметил он.

Однако и в первом и втором случае им понадобиться помощь демократов, считает Волницкий.

"В ДПМ понимают это. Возможно, после репозиционирования партия примет в расчет и такие игры. Не стоит забывать, что 2019 год будет сложным, но 2020-1 будет не менее сложнее с политической точки зрения. В будущем году у нас выборы президента и, возможно, даже досрочные парламентские выборы", - сказал политолог.

Собственно, подобный сценарий подтвердил и демократ Александр Жиздан. "Если это правительство ничего не сделает, то Демократическая партия выразит вотум недоверия против кабмина, который не производит. Если блок ACUM будет разделять те же взгляды, то нам хватит голосов для снятия этого правительства", - заявил он интервью одному из местных СМИ.

Демократы заявляли, что партию ждет реформирование. Однако пока политформирование официально не заявляло о каких-либо изменениях.

Депутат от фракции PAS Сергей Литвиненко заявил, что у ДПМ была возможность продемонстрировать первый шаг, первую реформу партии в день, когда голосовали за выражение вотума недоверия правительству Санду. "Если бы Демпартия не проголосовала за этот вотум недоверия, то это был бы сигнал к тому, что дела развиваются к лучшемую На данный момент я не думаю, что реформа ДПМ вообще возможна", отметил он.

Конец коалиции?

Логично, что вместе с отставкой правительства Санду упразднился и альянс между социалистами и блоком ACUM. Депутат-социалист Григорий Новак в эфире радиостудии Sputnik заявил, что на парламентской платформе договоренности между социалистами и акумовцами не рухнули.

"Кто сказал, что альянс между ПСРМ и блок ACUM не существует? Нет правительства, поддержанного ACUM, но альянс никто не аннулировал. Увидите, что и от блока ACUM будут голосовать вместе с нами по многим проектам", - сказал Новак.

Вице-председатель DA Александр Слусарь заявил, что нет никаких соглашений между ПСРМ и блоком ACUM в условиях, когда демократы и социалисты отправили в отставку правительство Майи Санду и назначили другой кабмин.

Лидер DA Андрей Нэстасе на пресс-конференции воскресенье конкретизировал, как и с кем будет сотрудничать руководимое им политформирование на парламентском и местном уровне. По итогам заседания национального политического совета он отметил, что "вне зависимости от того, на парламентском или уровне местных органов власти "Платформа "DA" будет работать с теми, кто был делегирован в эти структуры в интересах граждан Молдовы".

Позиция президента

Глава республики Игорь Додон заявил, что с "с 2001 года за это правительство проголосовало самое большое число депутатов".

Хотя у кабмина нет поддержки парламентского большинства, ему предстоит сконцентрироваться на решении социальных проблем граждан. И вот какими видит президент приоритеты правительства:

Одна из главных задач - рост доходов граждан: "Бюджет пока не позволяет сразу увеличить зарплаты и пенсии, но эффективное управление может обеспечить постепенный рост". © Sputnik / Rodion Proca Первый визит премьера Иона Кику: Москва, Бухарест или Брюссель

Тарифы и цены – серьезная ноша для граждан: "Есть ситуации, когда они увеличены искусственно. Нужно остановить превышение полномочий, устранить контрабанду и монополии".

Безопасность граждан: "Преступность постоянно растет, ежедневно люди гибнут на дорогах. Прошу, чтобы в короткие сроки патрули карабинеров вернулись на улицы".

Коррупция и превышение полномочий: "Здесь предстоит серьезная задача по реформе юстиции. До сих пор было много разговоров, но ничего не сделано. Молдова получила серьезную критику Венецианской комиссии. В срочном порядке нужно пересмотреть проект реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Образование и медицинские услуги должны занимать важное место в работе правительства, оно призвано создать лучшие условия.

Плохие дороги вредят не только комфорту граждан, но и их безопасности. "В последние месяцы не сделано почти ничего для ремонта дорог. Сразу по окончании зимы нужно начать процесс реконструкции трасс. С марта страна должна превратиться в строительную площадку".

Рост доходов и привлечение инвесторов; исключить уклонение от уплаты налогов, развивать конкурентоспособную среду.

Внешняя политика должна быть взвешенной, ориентированной как на внедрение соглашения об ассоциации с ЕС, так и на восстановление стратегических отношений с Россией и США. Это два приоритета правительства. Кроме того, сейчас нужно как можно скорее консолидировать отношения со стратегическими партнерами и с соседями – Румынией и Украиной. В работе по всем направлениям надо основываться на национальных интересах.

Первые заявления нового премьера

Ион Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года.

Правительство Молдовы принесло присягу: что сказал новый премьер>>>

"Молдова получила новое правительство технократов, которое настроено на решение проблем граждан страны. У нас есть необходимый потенциал и настрой, чтобы справиться с поставленными задачами", - сказал после принятия присяги Кику.

Глава кабмина также поблагодарил парламент страны, одобривший программу и состав нового правительства.

© Sputnik / Moldova Новый состав правительства Молдовы ф

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