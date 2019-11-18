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И. Додон, З. Гречаная, И. Кику

Утром в понедельник Додон вызвал Кику и Гречаную в госрезиденцию

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

В государственной резиденции прошла встреча президента страны, спикера парламента и премьер-министра.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Ион Кику встретились сегодня утром на совместной рабочей встрече.

По словам главы государства, подобная "планерка" будет проходить каждый понедельник, чтобы улучшить координацию между администрацией президента, правительством и парламентом.

Президент Молдовы Игорь Додон на заседании Республиканского совета Партии социалистов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Республиканский совет ПСРМ посетил Додон: о чем он говорил с социалистами

Встреча прошла в государственной резиденции на улице Николая Йорга. Планируется, что три руководителя выступят с заявлениями для прессы.

В субботу состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). На встрече присутствовал и президент страны Игорь Додон.

Глава республики подчеркнул, что Молдова на этой неделе вошла в принципиально новый период развития благодаря утверждению нового правительства, а также обратил внимание на необходимость решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются граждане страны.

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Теги:
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