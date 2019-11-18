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Игорь Додон

Додон объявил о социальных мерах, которые поддержат население

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

После проведения рабочего утреннего заседания со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику президент Молдовы Игорь Додон объявил о ряде новых социальных мер, направленных на поддержку малоимущих.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Президент Игорь Додон объявил о целом ряде новых социальных мер, которые в сжатые сроки будут реализованы. Об этом президент заявил после утреннего совместного рабочего заседания со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

"Мы обсудили многие аспекты, обсуждали их и в субботу, и в воскресенье. Есть области, где нужно экстренное вмешательство руководства государства, - заявил глава государства.

Игорь Додон сообщил о шести решениях, которые были приняты в ходе рабочего заседания. По его словам эти решения будут реализованы "в ближайшие недели".

И. Додон, З. Гречаная, И. Кику
© Sputnik / Rodion Proca
Утром в понедельник Додон вызвал Кику и Гречаную в госрезиденцию

На зимние праздники социальная помощь в размере 700 леев будет предоставлена 625 тысячам пенсионеров.

Также Додон заявил, что с 2020 года индексация пенсий будет происходить два раза в год.

"Эта тема не раз поднималась в парламенте, и это президентская инициатива", - сказал президент.

Было принято решение увеличить материальную помощь в холодное время года с 350 леев до 500 леев. Количество семей, которые вправе рассчитывать на эту помощь, увеличится со 150 тысяч до 300 тысяч.

Также будут внесены поправки в законодательство, согласно которым предусматривается выплата пенсии в случае смерти одного из супругов-пенсионеров. 

"Мы считаем правильным, чтобы после выхода на пенсию в случае смерти одного из супругов другой в течение пяти лет получал за него пенсию", - сказал Додон.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных конфликтов принято решение повысить ежемесячную надбавку к пенсии со 100 до 300 леев.

Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это решение коснется 20 тысяч человек, заявил Игорь Додон.

Будут выделены средства для существенного увеличения выплат молодым специалистам в области медицины и фармацевтики, которые едут на работу в районы Молдовы — с 45 тысяч леев до 120 тысяч леев для врачей и с 36 тысяч леев до 96 тысяч леев для фельдшеров.

Президент заявил, что зарплата бюджетников будет увеличена минимум на 10%. По словам главы государства, для учителей, воспитателей детских садов, и соцработников зарплаты вырастут на 17-18%. Также бюджетники получат годовую премию в размере не менее 50% от оклада.

Спикер парламента Зинаида Гречаная назвала "очень важной" инициативу президента о налаживании тесной рабочей координации между ветвями власти. С ней согласился премьер-министр Ион Кику, который заявил, что крайне удовлетворен тем, что налажена совместная работа, необходимая для эффективного функционирования правительства.

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Теги:
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