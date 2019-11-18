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Ион Кику

Ион Кику заявил, что на этой неделе посетит Москву

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

Свой первый официальный визит премьер-министр Молдовы Ион Кику совершит в Российскую Федерацию, где встретится с руководством "Газпрома".

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику совершит на этой неделе официальный визит в Москву.

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Об этом Кику заявил по итогам утренней совместной рабочей встречи президента Молдовы, спикера парламента и главы кабинета министров.

Этот визит станет первым официальным визитом нового премьер-министра. По сообщению Иона Кику, он встретится в Москве с руководством "Газпрома".

"Я предприму визит в Москву, который уже давно согласован между премьер-министрами Российской Федерации и Республики Молдова, но, по причинам, которые я не слишком хорошо понимаю, он задерживался [прежним руководством правительства], хотя экономические отношения с Российской Федерацией очень важны. Для Республики Молдова накоплен целый ряд критических вопросов, которые находятся на повестке дня, среди которых проблема автоперевозчиков, экспорт агропродовольственных товаров, поставки природного газа", - сказал Ион Кику.

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Теги:
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