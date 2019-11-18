Плахотнюк нарушил молчание — что заявил экс-лидер Демпартии

Владимир Плахотнюк опубликовал в социальных сетях свое мнение о происходящем в Молдове - это первое его сообщение за продолжительное время.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк нарушил долгое молчание, выступив со своей оценкой событий, происшедших в Молдове за последнее время. Об этом Плахотнюк написал на своей странице в Facebook.

В своем послании экс-глава Демпартии выразил мнение, что политические перемены в Молдове в связи с отставкой правительства Майи Санду скажутся прежде всего на внешнеполитическом курсе страны. Плахотнюк заявил, что президент Игорь Додон "сделает все возможное", чтобы "направить геополитический вектор страны с Запада на Россию".

По мнению бежавшего из страны олигарха, "у Молдовы нет шансов следовать, как и раньше, по евро-атлантическому пути развития". Вину за эту, по словам Плахотнюка, "геополитическую катастрофу" он возлагает на экс-премьер-министра Майю Санду.

Перечислив "хорошие инициативы", которые были приняты во времена, когда правительство контролировала Демократическая партия, Плахотнюк выразил сожаление, что представители блока ACUM не идут на диалог с Демократической партией даже после отставки правительства Майи Санду и "провоцируют новые атаки на демократов".

В заключение экс-лидер Демпартии обратился к блоку ACUM с призывом "рассмотреть вопрос о том, можно ли еще спасти этот [евроанлантический] вектор страны".

Плахотнюк отверг обвинения в том, что он принимал участие в подготовке отставки правительства Майи Санду и создании нового кабинета министров во главе с Ионом Кику.

"Я не участвовал в этих изменениях в молдавской политике", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Плахотнюк заочно арестован Тверским судом города Москвы по обвинению в руководстве наркосиндикатом. В Молдове Плахотнюк также объявлен в международный розыск.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

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