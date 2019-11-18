Экперт: у Плахотнюка есть планы на возвращение в молдавскую политику

Эксперт Корнелиу Чуря считает, что Владимир Плахотнюк сохраняет влияние на Демократическую партию и рассчитывает вернуться к активной политической деятельности.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии (ДПМ), хочет вернуться в молдавскую политику и по-прежнему ассоциирует себя с этим политформированием. Об этом заявил политический аналитик Корнелиу Чуря в комментарии для Sputnik Молдова.

Напомним, утром в понедельник на странице Плахотнюка в Facebook был опубликован обширный текст с оценками политической ситуации в Молдове.

Плахотнюк хочет вернуться

"Господин Плахотнюк еще не охладел к политике, несмотря на вынужденное пребывание за рубежом. Падение правительства Санду стало благоприятным моментом, чтобы он начал посылать месседжи в молдавское общество, определяя свою политическую позицию, - считает Чуря.

- Это означает, что у Плахотнюка есть планы на некое возвращение в молдавскую политику, "физическое" или через других политиков.

В тексте, опубликованном на странице экс-лидера Демпартии в Facebook, политолог видит несколько основных моментов.

"Во-первых, Плахотнюк заявляет, что не имеет отношения к изменениям, которые произошли в политической ситуации. Во-вторых, он повторяет свое утверждение, что изгнание ДПМ из власти и его личный уход из политики означал усиление российского вектора. И третий, что Демократическая партия является чуть ли ни единственным защитником прозападного пути".

Политический аналитик делает вывод, что Владимир Плахотнюк все еще связывает свои политические устремления с ДПМ.

"Видимо, Плахотнюк сохраняет определенное влияние на Демократическую партию и в дальнейшем будет пытаться через ДПМ влиять на политическую жизнь Молдовы", - считает Корнелиу Чуря.

Павел Филип дистанцировался от заявлений Плахотнюка

Вместе с тем нынешний председатель Демократической партии Павел Филип дистанцировался от заявлений Владимира Плахотнюка. Он категорически отверг предположения, что руководители ДПМ консультируются с Плахотнюком относительно своих действий или обсуждают с ним политическую ситуацию в Молдове.

"Влад Плахотнюк больше не участвует в решениях ДПМ, с ним не было ни обсуждений, ни консультаций по теме голосования в парламенте или по другим темам, и он не пытался ни прямо, ни косвенно повлиять на решения, принятые партией", - написал Павел Филип в Facebook.

Лидер ДПМ заявил, что партия хочет "оставить прошлое в истории" и доказать, что политформирование "умеет принимать прошлые ошибки и извлекать из них важные уроки".

Ранее сообщалось, что Владимир Плахотнюк заочно арестован Тверским судом города Москвы по обвинению в руководстве наркосиндикатом. В Молдове Плахотнюк также объявлен в международный розыск.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

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