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Премьер-министр Молдовы провел встречу с послом России

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова

Глава кабинета министров Ион Кику подтвердил приверженность правительства Молдовы курсе на укрепление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел встречу с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

В ходе встречи глава кабинета министров подтвердил приверженность правительства Молдовы курсу на укрепление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией.

Стороны рассмотрели вопросы, представляющие общий интерес, в частности, пути поиска решений для упрощения экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, вопрос выдачи разрешения для транспортных операторов, двустороннее сотрудничество в социальной сфере.

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику на этой неделе совершит официальный визит в Москву, где проведет встречу, в том числе с руководством "Газпрома". Эта поездка станет первым зарубежным визитом нового главы правительства.

Как заявил премьер-министр, для Молдовы "экономические отношения с Российской Федерацией очень важны".

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Теги:
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