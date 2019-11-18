Додон утвердил Морарь послом Молдовы в ЕС и назначил нового советника

Глава государства подчеркнул, что будет "настаивать на назначении карьерных дипломатов, а не политиков на должности послов".

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Даниелы Морарь на должность посла Молдовы при Европейском Союзе. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"На основании ранее поступившего предложения Правительства подписал Указ о назначении госпожи Даниелы Морарь на должность Посла, Главы Миссии Республики Молдова при Европейском Союзе. При этом бывший полпред Молдовы в Евросоюзе Еуджен Карас принял мое предложение присоединиться к команде Президента и занять должность советника по внешней политике", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на то, что будет "настаивать на назначении карьерных дипломатов, а не политиков на должности послов".

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Кандидатуру Морарь добрили на заседании правительства 12 ноября.

Морарь родилась 1 декабря 1982 года. Она - гражданка Республики Молдова. Помимо государственного владеет английским, французским и русским языками. Получила образование в Экономической академии республики (магистр в области управления бизнесом), Госуниверситете Молдовы (магистр в области права, а также лиценциат по публичному праву).

Работала в качестве государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, советника миссии республики при Европейском союзе, а также советника департамента европейской интеграции во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

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