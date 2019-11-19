Будут ли в Молдове в 2020 году прямые выборы президента - мнения экспертов

Политические аналитики Роман Михэеш и Виктор Степанюк заявили: в последнее время появляется все больше мнений о том, что решения КС Молдовы относительно процедуры избрания президента страны могут быть пересмотрены.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik, Эдуард Мачак. В начале марта 2016 года Конституционный суд вынес решение, что президент Молдовы должен избираться всенародно прямым голосованием. Таким образом, судьи КС тогда фактически признали, что проект изменения Конституции республики от 2000 года, предусматривавший избрание главы государства голосами 61 депутата парламента, не соответствовал основному закону страны.

В свою очередь, политический аналитик Роман Михэеш, выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова, заявил, что в случае еще одного пересмотра процедуры избрания главы государства политическая ситуация в стране в 2020 году может зеркально отобразить ту, которая существовала в 2000-ом.

"Некоторые из экспертов в области конституционного права говорят, что при нынешнем составе КС такое может произойти - судьи могут отменить решения своих предшественников, в том числе и признать незаконной отмену избрания президента парламентом. Конечно, пока это только предположения. Но если такой сценарий произойдет, то в 2020 году всеобщие выборы главы государства могут быть отменены, главу государства выберут депутаты", - завил Михэеш.

По мнению политического аналитика, такой разворот полностью изменит политическую ситуацию в стране.

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По мнению Михэеша, практически это будет означать, что кто-то из депутатов должен будет обжаловать это решение в Конституционном суде, параллельно отправив проект на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Не исключает сценария возврата к процедуре избрания президента парламентом республики и экс-премьер Молдовы, экс-депутат, политолог Виктор Степанюк. Однако, по его мнению, эта тема требует серьезного и всестороннего обсуждения в молдавском обществе.

"Важно провести серьезные политические дискуссии, прежде всего, с экспертами в области конституционного права. Соглашусь, что при таком сценарии развития событий будет необходимо заключение и Венецианской комиссии, чтобы оформить на международном уровне законность такой концепции", - сказал Степанюк.

Президентом Молдовы в ходе всеобщих выборов в ноябре 2016 года стал Игорь Додон.

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