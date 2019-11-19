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Флаги Молдовы и России

Какими будут отношения Молдовы и России – ответ из Москвы

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова

Во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост с Москвой, в ходе которого первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров проанализировал российско-молдавские отношения на современном этапе.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику свой первый официальный визит совершит в Москву. По словам молдавского премьера, для Молдовы "экономические отношения с Российской Федерацией очень важны".

Накануне визита молдавского премьера в российскую столицу  пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев - Москва с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым. Российский сенатор рассказал о том, как в России видят развитие отношений с Молдовой. 

"Я считаю, что ситуация в Молдове сейчас стабилизируется. Надеюсь, что мы все же развернемся лицом друг к другу. Мы стремимся к этому, большая роль в этом принадлежит и молдавской стороне, лично президенту Додону. Мы надеемся, что Молдова вернется к сотрудничеству и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявил Джабаров.
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Российский сенатор отметил, что в последние два года молдавские парламентарии под различными предлогами избегали посещения заседаний МПА СНГ, выразив надежду, что в ближайшее время это сотрудничество удастся наладить.

"Сейчас происходит реанимация группы дружбы между Советом Федерации и парламентом Молдовы. Надеюсь, что наши межпарламентские связи восстановятся", - сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что первый официальный визит премьер-министра РМ Иона Кику в Москву воспринимается российской стороной крайне позитивно.

"Тот факт, что премьер Молдовы осуществляет свою первую поездку в Москву в этой должности, мы расцениваем, как шаг к восстановлению того уровня доверия, который был когда-то между нашими странами. Мы очень заинтересованы, чтобы Молдова стала полновесным, экономическими торговым партнером нашей страны", - уточнил Джабаров.

Сенатор отметил, что в России всегда были заинтересованы в поставках сельскохозяйственной, плодоовощной и винодельческой продукции из Молдовы. Однако главным фактором, который может сблизить молдавский и российский народы, Джабаров назвал духовную, культурную и историческую общность.

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"Когда мы приезжаем в Кишинев, мы не чувствуем себя чужими, иностранцами. Наш язык там прекрасно понимают, мы это очень ценим. Это будет способствовать тому, что российские бизнесмены будут легче договариваться по тем или иным вопросам", - сказал Джабаров.

О том, что первый рабочий визит Ион Кику совершит именно в Москву, он заявлял по итогам совместной рабочей встречи с президентом Молдовы и спикером парламента республики в понедельник.

"Я предприму визит в Москву, который уже давно согласован между премьер-министрами Российской Федерации и Республики Молдова, но, по причинам, которые я не слишком хорошо понимаю, он задерживался [прежним руководством правительства], хотя экономические отношения с Российской Федерацией очень важны. Для Республики Молдова накоплен целый ряд критических вопросов, которые находятся на повестке дня, среди которых проблема автоперевозчиков, экспорт агропродовольственных товаров, поставки природного газа", - сказал Кику.

Этот визит станет первым официальным визитом нового премьер-министра. По сообщению Иона Кику, он встретится в Москве с руководством "Газпрома".

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