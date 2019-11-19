Додон встретился с Васнецовым: обсуждали визит Кику в Россию, намеченный на 20 ноября

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в РМ Олегом Васнецовым весь спектр двусторонних отношений, в том числе предстоящий визит премьера республики в РФ. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Обсудили весь спектр двусторонних отношений, констатировали, в частности, устойчивую восходящую динамику торгово-экономических связей, указали на необходимость их дальнейшего развития", - написал глава государства.

Кроме того, стороны отметили важность официального визита премьера Молдовы Иона Кику в Российскую Федерацию, где пройдет встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка запланирована на 20 ноября.

"Подчеркнул, что это первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдовы в Россию, что является важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между нашими странами", - заключил Додон.

Ранее Кику сообщил, что его рабочий визит в Москву состоится на этой неделе, поскольку у сторон накопилось много вопросов для обсуждения. Темами для обсуждения станут расширение списка компаний, которые смогут экспортировать продукцию в РФ, продление срока возможности поставок товаров без пошлин, проблема экспорта товаров через Украину, обеспечение Молдовы газом. Также Кику намерен встретиться с руководством "Газпрома".

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