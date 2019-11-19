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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.

Может ли Молдова развивать двухвекторную политику - ответ сенатора РФ

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Молдова

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова ответил на вопрос журналистов и проанализировал возможность проведения нашей республикой взвешенной, двухвекторной политики.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев - Москва с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым.

Флаги Молдовы и России
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Он проанализировал возможность проведения Молдовой эффективной, взвешенной многовекторной внешней политики, о чем ранее заявлял и президент страны Игорь Додон. 

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По словам сенатора, яркий пример, когда Запад поставил конкретную страну перед выбором "или, или", - это соседняя с Молдовой Украина, которая оказалась в этом геополитическом тупике. 

"Позднее оказалось, что эти интеграционные объединения не противоречат друг другу, их можно с успехом совмещать. Пример Армении - тому доказательство. Власти этой страны заявили, что, не отвергая евразийскую интеграцию, смотрят в сторону и европейской интеграции. Эти два направление внешней политики, как правило, друг другу не мешают", - отметил Джабаров.

Российский сенатор выразил надежду на то, что Запад не будет давить на власти Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
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Молдова - ближайший сосед России, с которым у республики налажены торгово-экономические и гуманитарные связи.  

"Американцы не должны вмешиваться в этот процесс. Мы не предлагаем Молдове дружить с нами против кого-то. Мы не ставим условия, что мы готовы с вами развивать отношения, если вы перестанете взаимодействовать с американцами или европейцами. Я думаю, что, чем больше у нас будет партнеров в сотрудничестве на европейском, американском континенте, тем лучше", - заявил Джабаров. 

Он выразил надежду, что для Молдовы таких условий на международной арене впредь ставиться не будет, а республика избежит ситуации геополитической развилки, где придется выбирать единственно верный с точки зрения официальной власти страны путь.

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Теги:
внешняя политика, геополитика, Россия, сенатор


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