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Ион Кику

Кику встретится в Москве с Медведевым и Миллером: что в повестке переговоров

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

В состав молдавской делегации во главе с премьером войдут также три министра, башкан Гагаузии и руководитель "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику обсудит в рамках визита в Москву поставки российского газа, экспорт сельскохозяйственной продукции и выдачу авторизаций транспортникам. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

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Молдавская делегация во главе с премьером отправится 20 ноября с визитом в столицу РФ. Как сообщили в кабмине, у Кику состоятся встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"С премьером России будут обсуждаться темы национальной важности, в том числе - поставки российского газа, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, а также рассмотрена возможность увеличения числа авторизации для транспортников", - отметили в правительстве республики.
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С главой "Газпрома" речь пойдет исключительно о поставках голубого топлива.

В состав молдавской делегации также войдут министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, башкан Гагаузии Ирина Влах, а также руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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