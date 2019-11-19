Галина Балмош назначена советником президента по социальным вопросам

Указ о назначении Балмош подписал президент Молдовы Игорь Додон, в предыдущие годы она работала министром социальной защиты, семьи и детства.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Spuitnik. Галина Балмош назначена советником президента РМ по социальным вопросам.

Указ о назначении Балмош подписал президент Молдовы Игорь Додон.

В 2007 по 2009 годы Галина Балмош занимала должность министра социальной защиты, семьи и детства, с 2009 года была депутатом парламента во фракции ПКРМ, в 2015 году перешла во фракцию Демократической партии.

В понедельник президент Молдовы подписал указ о назначении Даниелы Морарь на посольскую должность главы миссии РМ при ЕС.

Бывший представитель Молдовы в Евросоюзе Еуджен Карас был назначен советником президента РМ по внешней политике.

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