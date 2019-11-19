Почти четыре десятка отставок и назначений одобрили в правительстве Молдовы

На своем дебютном заседании члены кабмина провели серьезные изменения в составах министерств, дальше кадровые перестановки продолжатся.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. На первом заседании нового правительства Молдовы одобрены почти четыре десятка отставок и назначений на должности госсекретарей.

Новым генеральным секретарем правительства с 20 ноября станет Лилиана Якони. Как заявил премьер Ион Кику, до сих пор она работала в министерстве финансов.

В свою очередь, в министерстве образования, культуры и исследований сняли с постой госсекретарей четырех человек. Это Валентина Кику, Виктория Надь Вайда, Адриан Бэлуцелу, Елена Белей.

Изменения в министерстве финансов

В Минфине появились четыре новых управленца. Генеральным секретарем министерства со вторника увтержден Юрие Пашинский. Он закончил Экономическую академию. Начал работать в Минфине в 2005 году, в том числе был начальником управлений.

Госсекретарями этого ведомства стали Татьяна Иванишкина (с 2010 работает в Минфине), Анжела Воронин (сейчас работает ответственной за государственное казначейство) и Дорел Норок (в Минфине работает с 2011 года, сейчас начальник отдела налоговой и таможенной политики).

Перестановки в Минэкономики

В министерстве экономики и инфраструктуры три госсекретаря были отправлены в отставку с 19 ноября. Это Александр Соник, Ионела Костаке и Светлана Доготару.

В то же время на их места назначены двое новых чиновников. Виталие Тарлев работает в секторе с 2005 года. Ранее занимался проектами по защите персональных данных. В 2013-2015 годах был вице-министром информационных технологий.

Михай Лупашку – закончил Технический университет Молдовы. Больше 25 лет работал в области строительства. Сейчас начальник отдела урбанизма и строительства при министерстве.

Изменения в МВД

На заседании во вторник была утверждена отставка и.о. руководителя Генерального инспектората полиции Георге Балана, а на его место назначен Вадим Кожокару. Ранее Кожокару был советником генерального примара Кишинева, что, по мнению главы МВД Павла Войку, "позволит ему эффективно управлять полицейскими ресурсами".

Также члены кабмина единогласно утвердили госсекретарем министерства внутренних дел Мариану Граму. Она будет заниматься кризисными, срочными ситуациями и госрезервами. Как уточнил Войку, Грама известна тем, что защищает женщин и является председателем Ассоциации женщин национальной армии.

Что меняется в Минюсте

Двое госсекретарей министерства юстиции Вероника Михайлов-Морару и Дмитрий Русу подали заявления об отставке и с 19 ноября, по решению правительства, больше не занимают эти должности.

Вместо них в Минюсте появятся Раду Фолтя, который имеет опыт в реализации реформы уголовной юстиции, а также Эдуард Сербенко. Последний работает в Минюсте больше 10 лет. За этот период был госсекретарем и вице-министром.

Изменения в медицине

По решению кабмина, больше не является госсекретарем министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Артем Сыч.

В то же время, возвращается на этот пост Неля Русу, которая ранее также работала и в Национальной кассе медицинского страхования. Джульета Попеску будет госсекретарем по вопросам социальной помощи, а Александр Холостенко – по вопросам медицины.

С поста директор Национальной кассы медицинского страхования снят Андрей Матей.

Перестановки в Минсельхозе

В этом ведомстве также утверждены три отставки госсекретарей. Заявления по собственному желанию подали Александру Дубаларь, Юлиана Кантаржиу и Серджиу Герчиу.

Снят с поста директора Агентства публичной собственности и Еуджениу Морару.

В то же время, госсекретарем Минсельхоза назначен Михай Македон. По словам министра Иона Пержу, Македон "всю жизнь работает в сфере сельского хозяйства, в том числе на уровне местных властей, был советником премьера". Он - доктор сельскохозяйственных наук. Известен своей деятельностью в странах СНГ и США.

Еще один госсекретарь – Татьяна Нисторикэ. Она занимается животноводческим сектором, в свое время возглавляла один из профильных отделов.

Новые дипломаты и изменения в МИДЕИ

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции двое госсекретарей подали в отставку, которую утвердили 19 ноября. Это Дину Тодерашку и Владислав Кулмински.

В то же время произошли три распределения дипломатов. Действующий посол Молдовы в Швейцарии Оксана Доменти по совместительству возглавит дипломатическую миссию республики в Лихтенштейне.

Дмитрий Кройтор, который ранее был вице-министром иностранных дел, станет послом Молдовы в Турции.

Михай Кэпэцынэ, в свою очередь, назначен генеральным консулом Молдовы во Франкфурте. До этого он долго работал в МИДЕИ, в том числе генсекретарем.

Декреты о назначении диппредставителей также должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

Работать нужно слажено

"У нас мало времени и мы не можем рассчитывать на 100 дней, чтобы решать проблемы. Сегодня принимаем ряд кадровых решений по госсекретарям. Это первый шаг по восстановления функциональности центральной власти. Компетентные и неподкупные госсекретари – главное звена в деятельности министерств. До следующего заседания подготовьте следующий список госсекретарей. Надеюсь, вы сможете найти людей, который соответствуют самым высоким требованиям", - сказал премьер.

Он также обратил внимание, что "важно обеспечить максимальную транспарентность деятельности министерств, особенно в том, что касается социального и экономического эффекта".

"В последние дни было много встреч с иностранными послами, внешними партнерами. Наше правительство будет оценено по результатам, а не по декларациям", - добавил Кику.

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