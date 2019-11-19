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Ион Кику

Кику: обсудим в Москве инициативу об утилизации боеприпасов в Колбасне

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

Российская сторона выступила с соответствующим предложением в августе, сейчас детали обсудят премьеры Молдовы и РФ.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику, помимо других вопросов, обсудит в Москве инициативу российской стороны по началу утилизации боеприпасов, которые хранятся в Колбасне. Об этом глава кабмина заявил во вторник журналистам.

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Молдавская делегация во главе с премьером отправится 20 ноября с визитом в столицу РФ. У Кику состоятся встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. В повестке, как отметил глава молдавского правительства, есть несколько вопросов – в том числе разблокирование экспорта, транспорта, расширение списка одобренных продуктов для беспошлинного экспорта в РФ, вопрос поставок газа в Молдову, а также приднестровская тематика.

"Мы должны продолжить работу по приднестровскому урегулированию. Сейчас идет диалог в формате "5+2". Это самая подходящая площадка для ведения дискуссий и поиска решений. Хотим продолжить работу над консолидацией доверия между двумя берегами, над социальными инициативами", - сказал Кику. 

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Молдавский премьер также обратил внимание на то, что знает об инициативе российской стороны по началу утилизации боеприпасов, которые хранятся в Колбасне.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Кишинев заявил, что российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

"Завтра обсудим более детально эту инициативу для понимания технических аспектов, чтобы впоследствии провести дискуссии с другими партнерами Молдовы и принять механизм, который позволил бы скорую и быструю утилизацию этого арсенала оружия. Затем, естественно, будем двигаться и по другим элементам решения вопроса", - заявил Кику.

Кроме того, по его словам, в ходе визита в Москву будет решаться и вопрос предоставления авторизаций молдавским транспортникам.

"Сейчас надо решать проблему. Она существует и потому, что у нас есть коррупция… В первую очередь, будем заниматься исключением коррупционной схемы. Наше намерение - хранить авторизации в Таможенной службе. Когда грузовик будет готов пересечь границу со всеми документами, таможенник будет вручать ему авторизацию. Процесс должен быть транспарентным", - сказал Кику.

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