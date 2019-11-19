Что получилось у Кику, но не получилось у Санду

Если вспомнить все визиты премьер-министров Молдовы за рубеж за последние лет двадцать, то выяснится интересная деталь. На Запад наши премьеры ездят, в основном, просить денег. А в Россию, главным образом, заключать торговые и экономические соглашения.

Известная максима гласит, что если хочешь накормить голодного один раз, дай ему рыбу, а если хочешь, чтобы он был сыт всегда — дай ему удочку. Если перефразировать эту сентенцию, то в Брюссель главы молдавских правительств тянутся за пескарями. А в Москву — за рыболовными снастями.

Вот, например, в июле 2019 года Майя Санду побывала с визитом в Брюсселе, где встретилась со множеством официальных лиц. Лица много улыбались и много говорили — преимущественно о "поддержке европейского курса", о "необходимости реформ на благо граждан" и о готовности протянуть Молдове руку.

Майя Санду тоже протягивала Европе руку, — с ладонью, просительно сложенной "ковшиком". В каждом очередном кабинете, на фоне очередного флага ЕС неизменно всплывал вопрос о "возобновлении финансирования Республики Молдова после выполнения необходимых условий". В переводе на нормальный человеческий язык это означает что-то вроде: "Извините, люди добрые, что мы к вам обращаемся, сами мы не местные, отстали от поезда, не хватает на лечение".

А вот в Россию Санду так и не съездила, хотя собиралась с середины лета.

В июле, сразу после установления геополитического консенсуса, тогдашний премьер заявила, что вскоре отправится в Москву с официальным визитом. Потом дело как-то затормозилось, причем никто в кабмине не мог внятно объяснить, почему. В сентябре, с большим скрипом, в Москву все же отправился глава МИД Молдовы Нику Попеску, как он дал понять, чтобы "готовить визит". Однако и после возвращения Попеску в Кишинев процесс не оживился.

На вопросы журналистов Майя Санду отвечала смутно — мол, прежде чем ехать, надо "понять, о чем с Россией договариваться". Однако тут случилась отставка кабинета министров, и теперь мы уже не узнаем, удалось ли Санду что-нибудь понять.

Новый премьер-министр Молдовы, Ион Кику, был назначен на свой пост в четверг на прошлой неделе, 14 ноября. Прошла пятница, потом выходные, а уже в понедельник утром премьер заявил, что отправляется в Москву с официальным визитом.

Вдруг оказалось, что договариваться с Россией не просто "есть о чём", — вопросов накопилось столько, что повестка, того и гляди, задымится от перенапряжения.

И все проблемы острые, и все требуют срочного решения. Контракт на поставку газа в 2020 году, — срочно. Вопрос о российских разрешениях для автоперевозчиков — прямо горит. Облегчение импорта молдавской сельхозпродукции в Российскую Федерацию — требует решения прямо сейчас.

Вместе с премьером в Москву летят три члена кабинета — министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. Вместе с ними — башкан Гагаузии Ирина Влах и руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан.

То есть, еще министра-двух включить в делегацию, и вполне можно было бы устроить в Москве выездное заседание правительства Молдовы.

Ну а что, с румынским же кабмином организуют совместные заседания, без проблем.

Конечно, визит премьер-министра Молдовы в Россию получился таким быстрым потому, что готовить его начали с лета. Но что-то нам подсказывает, что Майя Санду все равно бы не воспользовалась приглашением — сослалась бы на конец года, на непринятый бюджет, а 2020-й — вообще, год выборов. Прекрасно представляя, насколько напряженная сложилась повестка дня в двусторонних экономических отношениях с РФ, Санду отгораживалась от журналистов словами "надо понять, о чем договариваться".

Вот новому премьеру, похоже, все понятно. Будем надеяться, что ему и молдавской делегации в Москве о многом удастся договориться.

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