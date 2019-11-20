Первый визит новый премьер Молдовы совершает в Москву: повестка и планы

Какие темы вошли в повестку переговоров молдавского премьера в рамках визита в Россию, и как изменятся отношения двух стран – читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В среду Ион Кику, глава молдавского правительства, утвержденного 14 ноября, совершает свой первый зарубежный визит. Возглавляемая им делегация отправляется в Москву, там он встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Что на повестке переговоров

Как сообщили в правительстве страны, Кику обсудит в рамках визита в Москву поставки российского газа, экспорт сельскохозяйственной продукции и выдачу авторизаций транспортникам.

"С премьером России будут обсуждаться темы национальной важности, в том числе - поставки российского газа, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, а также рассмотрена возможность увеличения числа авторизации для транспортников", - отметили в кабмине. С главой "Газпрома" речь пойдет о поставках голубого топлива.

В состав молдавской делегации также войдут министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, башкан Гагаузии Ирина Влах, а также руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Приднестровье и экспорт

Сам Кику заявил журналистам, что есть несколько тем для дискуссии – в том числе разблокирование экспорта, транспорта, расширение списка одобренных продуктов для беспошлинного экспорта в РФ, вопрос поставок газа в Молдову, а также приднестровская тематика.

Глава молдавского правительства считает, что необходимо продолжать работу по приднестровскому урегулированию, а самая подходящая для этого площадка - диалог в формате "5+2".

Также молдавский премьер обратил внимание на то, что знает об инициативе российской стороны по началу утилизации боеприпасов, которые хранятся в Колбасне. В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Кишинев заявил, что российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

"Обсудим более детально эту инициативу для понимания технических аспектов, чтобы впоследствии провести дискуссии с другими партнерами Молдовы и принять механизм, который позволил бы скорую и быструю утилизацию этого арсенала оружия. Затем, естественно, будем двигаться и по другим элементам решения вопроса", - заявил Кику.

Кроме того, по его словам, в ходе визита в Москву будет решаться и вопрос предоставления авторизаций молдавским транспортникам.

Стратегическое партнерство

Визит главы молдавского правительства в Россию проходит впервые за семь последних лет. Об этом говорили накануне президент Молдовы Игорь Додон и посол России в Молдове Олег Васнецов.

"Это первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдовы в Россию, что является важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между нашими странами", - заявил Додон.

Взгляд из России

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, подчеркнул, что первый официальный визит премьер-министра РМ Иона Кику в Москву воспринимается российской стороной крайне позитивно.

"Тот факт, что премьер Молдовы осуществляет свою первую поездку в Москву в этой должности, мы расцениваем, как шаг к восстановлению того уровня доверия, который был когда-то между нашими странами. Мы очень заинтересованы, чтобы Молдова стала полновесным экономическим и торговым партнером нашей страны", - уточнил Джабаров.

Сенатор отметил, что в России всегда были заинтересованы в поставках сельскохозяйственной, плодоовощной и винодельческой продукции из Молдовы.

Однако главным фактором, который может сблизить молдавский и российский народы, Джабаров назвал духовную, культурную и историческую общность.

Когда появилось новое правительство

Парламент Молдовы 62 голосами депутатов 14 ноября утвердил новое правительство во главе с Ионом Кику.

В кабмин вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

© Sputnik / Moldova Новый состав правительства Молдовы ф

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