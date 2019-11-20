Гречаная отправилась в Санкт-Петербург для участия в заседании МПА СНГ

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступит с речью на юбилейном заседании МПА СНГ и проведет ряд двусторонних встреч.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Молдавская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаной принимает участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге.

"Председатель парламента выступит с речью на юбилейном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Молдавская делегация обменяется с коллегами из других парламентов мнениями и опытом по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в среду в пресс-службе высшего законодательного органа республики. © Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная: Россия для Молдовы больше, чем стратегический партнер

Уточняется, что особое внимание в межпарламентской повестке будет уделено укреплению торгово-экономических отношений, сотрудничеству в культурной и гуманитарной сферах, а также свободному передвижению граждан.

В молдавскую делегацию также вошли председатель парламентской комиссии по контролю государственных финансов Владимир Головатюк, руководитель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, депутаты Владимир Боля и Георгии Пара.

Парламентарии также примут участие в заседаниях МПА СНГ.

"По пути на 50-е юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге, пожелала правительственной делегации Молдовы успешного визита в Москву", - написала Гречаная на своей странице в соцсети Facebook.

Правительственная делегация во главе с премьером Ионом Кику в среду отправилась в столицу России, где состоятся встречи с руководителем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

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