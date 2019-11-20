Зинаида Гречаная пожелала молдавскому премьеру удачи на переговорах в Москве

Спикер парламента Зинаида Гречаная разместила в соцсетях сообщение в поддержку нового премьер-министра Иона Кику, который отправился с рабочим визитом в Россию.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Успешного визита в Москву пожелала спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная премьеру Иону Кику.

Делегация парламента во главе с Гречаной отправилась в Санкт-Петербург, где примет участие в 50-м заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"По пути на 50-е юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге, пожелала правительственной делегации Молдовы успешного визита в Москву", - написала спикер на своей страничке в социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе законодательного собрания, на встрече в Санкт-Петербурге будут обсуждаться вопросы торгово-экономических отношений, а также сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах, и вопросы по свободному передвижению граждан.

Напомним, что в среду премьер Молдовы Ион Кику отправился с рабочим визитом в Москву. У него запланированы встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым и топ-менеджерами "Газпрома".

В состав делегации вошли министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, Башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах, а также руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Новое правительство Молдовы парламент страны одобрил 14 ноября. Кабмин Иона Кику поддержали социалисты и представители Демпартии. Премьер сообщил, что правительство будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на осень 2020 года.

Еще по теме: