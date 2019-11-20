Кику: я приехал в Москву для возобновления диалога

Глава молдавского правительства в среду находится с рабочим визитом в Москве. Он проведет переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран.

Глава молдавского правительства в среду находится с рабочим визитом в Москве. Он проведет переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Перед началом беседы Кику отметил, что накопилось много проблем, которые необходимо решать.

"Я приехал для того, чтобы возобновить диалог между нашими правительствами по многим аспектам нашего сотрудничества. Накопилось очень много проблем. Я считаю, что в условиях делового, честного диалога можно разрешить существующие проблемы, можно придать импульс торговле, в экономическом сотрудничестве, гуманитарном и культурном сотрудничестве", - сказал Кику.

Отношения Кишинева и Москвы ухудшились несколько лет назад, после ратификации парламентом республики соглашения об ассоциации с ЕС. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через республику поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

В прошлом году отношения несколько потеплели, а с января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт в РФ ряда молдавских товаров: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. В конце июня правительство России продлило до конца 2019 года нулевые пошлины.

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