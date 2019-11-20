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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский

Красносельский: без практического внедрения решений переговоры теряют смысл

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх посетил с визитом приднестровский регион, встретившись с его лидером.

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что активизация работы между Кишиневом и Тирасполем необходима как по линии экспертных групп, так и на уровне политических представителей. Об этом он сказал на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

По словам Красносельского, практического воплощения достигнутого консенсуса между сторонами переговоров нет.

"Прежде чем переходить к обсуждению новых проблем, надо закрыть имеющиеся бреши в реализации достигнутых договоренностей. Без практической наполненности и имплементации совместно принятых решений переговоры как таковые теряют смысл", - уверен лидер Приднестровья.

Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя
© Sputnik / Irina Leahova
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Красносельский подчеркнул, что с пониманием относится к политическим процессам, происходящим в Кишиневе - за год сменился третий состав правительства, а следовательно, и переговорщики. Но, по его мнению, это не должно отрицательно сказываться на ходе переговоров и работе формата "5+2".

"Необходимо выработать иммунитет к смене политических формаций и продолжать работу", – сказал он.

Нойкирх, говоря об участии Организации по безопасности и сотрудничеству в переговорном процессе, подчеркнул, что для эффективного исполнения посреднического функционала крайне важна возможность прямого контакта со сторонами-участниками.

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