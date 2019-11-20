Красносельский: без практического внедрения решений переговоры теряют смысл

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что активизация работы между Кишиневом и Тирасполем необходима как по линии экспертных групп, так и на уровне политических представителей. Об этом он сказал на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.
По словам Красносельского, практического воплощения достигнутого консенсуса между сторонами переговоров нет.
"Прежде чем переходить к обсуждению новых проблем, надо закрыть имеющиеся бреши в реализации достигнутых договоренностей. Без практической наполненности и имплементации совместно принятых решений переговоры как таковые теряют смысл", - уверен лидер Приднестровья.
"Необходимо выработать иммунитет к смене политических формаций и продолжать работу", – сказал он.
Нойкирх, говоря об участии Организации по безопасности и сотрудничеству в переговорном процессе, подчеркнул, что для эффективного исполнения посреднического функционала крайне важна возможность прямого контакта со сторонами-участниками.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK