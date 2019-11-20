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Россия не влияет на ситуацию в Молдове, того же ожидаем от США и ЕС — Козак

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова

Коалиция ПСРМ-ACUM была срочным решением для преодоления глубокого политического кризиса в Республике Молдова, заявил вице-премьер правительства РФ.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Россия никак не влияет на политическую ситуацию в Молдове и рассчитывает, что такой же позиции придерживаются Евросоюз и США, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

"Мы сегодня за ниточки никого не дёргаем, и мы, и я надеюсь, что наши европейские, американские партнеры. Это суверенное дело республики Молдова", - сказал Козак журналистам по итогам молдо-российских переговоров в Москве, сообщает РИА Новости.

Вице-премьера спросили, можно ли считать, что после развала коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM закончился и консенсус между РФ, ЕС и США. Козак заявил, что при создании коалиции "не было какого-то такого сотрудничества и взаимодействия по поводу формирования нового правительства Республики Молдова".

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"Это было ситуативное положение, когда надо было срочно принимать решение для преодоления глубокого политического кризиса. Мы предложили вариант урегулирования, когда создавалась коалиция для декриминализации республики, для создания условий для новых выборов", - отметил вице-премьер.

"Мы понимали, что такая коалиция не может быть устойчивой. Я даже удивлён, что почти полгода продержались", - заявил Козак.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Вместо него было создано правительство во главе с Ионом Кику, за которое в парламенте проголосовали фракции ПСРМ и Демократической партии. О поддержке правительства Кику заявил и президент Молдовы Игорь Додон.

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Теги:
Дмитрий Козак


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