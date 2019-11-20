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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику (слева) во время встречи.

Эксклюзив Sputnik: премьер Ион Кику о том, как прошли переговоры в России

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik Молдова

Впервые за семь лет глава молдавского правительства совершил официальный визит в Российскую Федерацию.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Глава молдавского кабинета министров, вылетая из Москвы, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова, каких договоренностей удалось достигнуть в рамках официального визита в российскую столицу.

 - О чем шла речь на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, каких договоренностей удалось достигнуть?

- Сегодня состоялся первый за 7 лет визит премьер-министра Республики Молдова в Москву. Нам удалось возобновить конструктивный диалог на уровне правительств двух стран.

За это время накопилось много вопросов в двусторонних отношениях, в том числе в области торговли, экономики, культурных связей и т.п.

Мы считаем это первым шагом к восстановлению конструктивных отношений с Российской Федерацией.

Мы провели анализ того, что было упущено за это время. Единственная возможность восстановить то, что было упущено за это время, интенсифицировать контакты на уровне межправительственной комиссии, двусторонних отношений между министерствами двух стран и на уровне правительств.

- Сегодня Вы встретились с главой совета директоров ОАО "Газпром" Алексеем Миллером. Российские предложения по газу удовлетворяют молдавскую сторону?

- Мы обсуждали вопрос поставок газа, цены и уменьшения рисков снабжения республики газом после 1 января. Был очень конструктивный разговор. И договоренности, достигнутые по цене за газ, конечно, нас удовлетворяют. Сейчас осталось уменьшить риск, связанный с поставками газа, транзит через третьи страны.

- Задолженность по газу перед российской стороной, в основном, лежит на приднестровской стороне. Обсуждалась реструктуризация этих долгов?

- Этот вопрос требует глубокого анализа. Мы сейчас сконцентрировались на вопросе поставок газа после 1 января.

- Какие решения удалось достичь по экспорту молдавских товаров, по проблемам с лицензиями для автоперевозчиков?

- Мы обсуждали этот вопрос, нашли понимание по поводу разблокирования экспорта, по поводу разрешения на транспортировку. Есть поддержка и взаимопонимание по этому поводу.

-  Известно ли что-то о сроках решения этого вопроса?

- Это все будет обсуждаться в самом ближайшем будущем, поэтому эти вопросы не терпят отлагательств.

За семь лет, прошедших с момента последнего визита молдавского премьера в Москву, в двухсторонних отношениях Кишинева и Москвы накопился ряд вопросов, требующих безотлагательного решения. Рабочий день визита Иона Кику был расписан по минутам.

В российской столице глава молдавского кабмина встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Молдавскому премьеру удалось договориться о снижении тарифов на газ для потребителей Молдовы, также обсуждались вопросы экспортных поставок продукции из нашей страны на российский рынок и другие.

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Теги:
Россия, визит, Ион Кику, премьер


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