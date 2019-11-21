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Спикер Зинаида Гречаная

Гречаная встретилась с Нигматулиным и пригласила чиновника в Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Председатель парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин принял приглашение Зинаиды Гречаной посетить Молдову в следующем году.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Спикер высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная встретилась с председателем мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом Гречаная написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Обсудили вопросы организации молдо-казахстанских инвестиционных форумов и парламентских взаимоотношений для запуска платформ торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрели также общественно-политическую ситуацию в двух странах и подтвердили необходимость активизации межпарламентского диалога", - отметила Гречаная.

Также спикер поблагодарила за приглашение на Форум председателей парламентов стран Евразии "Большая Евразия: диалог. Надежность. Партнерство", который состоялся 23-24 сентября в Нур-Султане.

Гречаная добавила, что председатель парламента Республики Казахстан принял приглашение посетить Молдову в следующем году.

Молдавская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаной принимает участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге.

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В состав делегации также вошли председатель парламентской комиссии по контролю государственных финансов Владимир Головатюк, руководитель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, депутаты Владимир Боля и Георгии Пара.

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Председатель парламента выступит с речью на юбилейном заседании и проведет ряд двусторонних встреч.

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