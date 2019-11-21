Мандат нового депутата парламента утвержден Конституционным судом

Депутатское кресло стало вакантным после отставки Иона Чебана, который, будучи избран генпримаром Кишинева, отказался от статуса законодателя и поста вице-спикера.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Конституционный суд Молдовы утвердил в четверг мандат нового депутата парламента республики Михая Пачу от Партии социалистов.

Михай Пачу - бизнесмен из села Бравичены Оргеевского района. В 2017 году президент Молдовы Игорь Додон наградил его орденом "Gloria Muncii".

Как депутатское кресло стало вакантным

В парламенте появилось вакантное кресло депутата после того, как Ион Чебан выиграл выборы на пост генерального примара муниципия Кишинев и подал заявление об отставке с должности вице-спикера и депутата высшего законодательного органа республики. Парламент Молдовы утвердил ее на заседании 14 ноября.

Следующим по спискам Партии социалистов, утвержденным после парламентских выборов 24 февраля, был Михай Пачу. Центральная избирательная комиссия утвердила 15 ноября его депутатом. Но окончательное решение, согласно действующему законодательству, принимает КС.

Итоги второго тура выборов примара Кишинева

По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Иван Чебан.

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан набрал 52,39% (123 тысячи 807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, заручился поддержкой 47,61% (112 тысяч 513) голосов.

Явка во втором туре выборов в Кишиневе составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

В понедельник, 11 ноября, суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара Иона Чебана. Затем он приостановил свое членство в Партии социалистов и подал заявление об отставке из парламента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK