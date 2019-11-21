Обнародована программа правительства Иона Кику - кабмин расставил приоритеты

Программа нового кабинета министров рассчитана на период до выборов президента РМ, которые должны состояться осенью 2020 года.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Опубликован текст Программы деятельности кабинета министров Иона Кику. Полный текст документа можно найти на официальном сайте правительства Республики Молдова.

Программа рассчитана на период до выборов президента РМ, которые должны состояться осенью 2020 года. Этот срок выбран, согласно тексту документа, "учитывая миноритарный статус правительства, созданного в целях оздоровления ситуации в большинстве областей социально-экономической жизни".

Реформа юстиции и борьба с преступностью

Документ разбит на главы, которые выделяют основные направления деятельности правительства — продолжение реформы юстиции, поддержание общественного порядка, борьба с преступностью и коррупцией, восстановление функциональности публичной администрации, проведение взвешенной внешней политики, экономическое развитие и энергетическая безопасность Молдовы, бюджетная политика, социальная защита и здравоохранение, образование и культура, аграрный сектор и пищевая промышленность.

В соответствии с текстом, правительство намерено в безотлагательном порядке предпринять меры по "исправлению ошибок, допущенных в реформировании юстиции и приданию нового импульса этому процессу". В перспективе предполагается привлечь к ответственности лиц, замешанных в ограблении банковской системы и в деле с передачей в концессию аэропорта Кишинева.

"Страна полностью не подготовлена к зиме"

Особый акцент в правительственной программе поставлен на необходимости немедленных действий по принятию государственного бюджета на 2020 год, отсутствие которого в середине ноября, как подчеркивается, "подрывает, в значительной степени, инвестиционные планы большинства экономических агентов страны".

Кабинет министров планирует в срочном порядке принять поправки к бюджету на 2019 год, чтобы обеспечить выплату зарплат работникам бюджетной сферы и сотрудникам местных публичных властей.

"Страна полностью не подготовлена к зимнему периоду, остается неясной ситуация с обеспечением природным газом после 1 января", - говорится в документе.

Кроме "резервных мер" по обеспечению энергобезопасности страны, планируется предпринять срочные шаги для разблокирования сельскохозяйственного экспорта в восточном направлении.

В этом контексте документ констатирует "бездеятельность предыдущего правительства, которая имеет видимые признаки саботажа".

Кабмин намерен укреплять связи Молдовы и на Западе, и на Востоке

Программа содержит обязательство правительства "активизировать наши отношения с Европейским союзом, соблюдать все заключенные ранее договоры, включая Договор об ассоциации с ЕС, а также документы, подписанные в рамках Содружества Независимых Государств.

Кабинет министров заявил о намерении проводить взвешенную внешнюю политику и "укреплять стратегическое сотрудничество, установленное нашей страной с Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией".

В течение 30 дней, сообщается в программе, правительство представит подробный план действий, с четкими сроками внедрения и указанием учреждений, на которые возлагается ответственность за реализацию намеченных мероприятий.

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