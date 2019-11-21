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Встреча Путина и Додона

Додон направил Путину официальное приглашение посетить Молдову в 2020 году

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Sputnik Молдова

По словам президента РМ, до конца текущего года у него еще состоятся встречи с его российским коллегой.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в четверг, что пригласил главу РФ Владимира Путина в следующем году приехать в республику с официальным визитом.

"Я очень хотел бы, чтобы в ближайшее время, возможно, в следующем году, состоялся официальный визит Путина в Молдову, я передал ему приглашение официально приехать к нам в республику", - заявил Додон в интервью молдавским СМИ.

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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По словам президента, в этом году у него еще состоятся встречи с Путиным.

"До конца года у нас будут встречи, по крайней мере я приглашен 20 декабря на неофициальную встречу глав стран СНГ, возможно будут и односторонние встречи", - добавил Додон.

Президент Молдовы отметил, что сам он дважды официально посещал Москву, а также неоднократно встречался с российским лидером в рамках рабочих визитов.

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