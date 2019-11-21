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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

Игорь Додон провел встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова

Предметом обсуждения стали перспективы принятия пакета законопроектов, направленных на гармонизацию законодательства автономии с национальным правом.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон в четверг встретился с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) в администрации главы государства в Кишиневе.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии дел в регионе и Республике Молдова в целом. Президент и депутаты НСГ согласились, что в стране произошли важные изменения, открывающие широкие возможности для развития экономики и социальной сферы.

Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон и Влах обсудили законопроекты, касающиеся Гагаузии
"Рассмотрели вопросы взаимодействия депутатов НСГ и Парламента Республики Молдова. В этом же контексте говорили о перспективах принятия пакета законопроектов, направленных на гармонизацию законодательства Гагаузской автономии с национальным", - написал Игорь Додон в Facebook.

Глава государства и депутаты НСГ обсудили также программу мероприятий, которые пройдут 23 декабря под патронатом президента в ознаменование 25-й годовщины со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузской автономии".

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Теги:
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