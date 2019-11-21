Игорь Додон провел встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон в четверг встретился с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) в администрации главы государства в Кишиневе.
Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии дел в регионе и Республике Молдова в целом. Президент и депутаты НСГ согласились, что в стране произошли важные изменения, открывающие широкие возможности для развития экономики и социальной сферы.
Глава государства и депутаты НСГ обсудили также программу мероприятий, которые пройдут 23 декабря под патронатом президента в ознаменование 25-й годовщины со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузской автономии".
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